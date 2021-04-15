الكاظمي يؤكد ضرورة التخطيط الأمثل للمستقبل بقطاعي الصحة والكهرباء

2021/04/15 | 21:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، على ضرورة التخطيط الأمثل للمستقبل، لا سيما في قطاعي الصحة والكهرباء.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

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