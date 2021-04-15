لماذا تقتل سماحة الله بسيف الكهنة من الفقهاء؟ - عذري مازغ

2021/04/15 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ من الملاحظ في أوربا، برغم أن أغلب سكانها يدينون بالمسيحية، إلا أن مجتمعاتهم، في الحوارات العامة، في الساحات وحتى في النقاشات الفكرية والندوات لا تعرف هذا الصخب من الجدل الديني، وحتى حين تنتقد من باب الإستفزاز الفكري نبيهم يسوع لن تجد أحدا يتطوع لينوب عن المصلوب دفاعا عنه ويرميك بكل النعوت ويعلق "إلا ابن الله..!" لأنك مسست يسوعه او مسست دينه، لقد حسموا في أمر "كل كبش يعلق من ذيله" ولا أحد مستعد أن ......





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