2021/04/15 | 21:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز خبري الوطني أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تأليف اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، والتي ستتولى تسع مهام.وذكرت الأمانة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها “ألّفت اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، برئاسة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة مجلس الوزراء تؤلف اللجنة الوطنية للسياسات السكانية: تتولى 9 مهام المركز الخبري الوطني.

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