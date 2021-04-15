اميركية من أصول أفريقية تصنع التاريخ في شبكة

2021/04/15 | 21:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت الأميركية كيمبرلي غودوين على بعد خطوة واحدة من صناعة التاريخ بعد أن تم اختيارها لشغل منصب رئيس شبكة "أي بي سي نيوز"، لتصبح بذلك أول شخص من أصول إفريقية يدير إحدى شبكات الأخبار الرئيسية في الولايات المتحدة.

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