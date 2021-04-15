الهجرة: الحوارات مع كوردستان مستمرة لاغلاق مخيمات النازحين

2021/04/15 | 21:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري وجود تنسيق مع اقليم كوردستان لتسهيل عودة النازحين من الاقليم الى مناطقهم.

وقال النوري في حديث لوكالة الانباء العراقية اليوم الخميس، "28 مخيما تبقت للنازحين، وأن هناك توجها لوضع الحلول وإعادة جميع النازحين الى ديارهم".

واشار الى أن "عودة النازحين من الاقليم مستمرة وان كانت متقطعة، وهناك تنسيق بين وزارتنا والاقليم لحلحلة المعرقلات التي تمنع عودتهم"، لافتا الى أن "الوزارة مستعدة لإعادة النازحين في إقليم كردستان الى ديارهم بالتعاون مع الإقليم".

وأكد النوري أن "الموازنة لم تخصص الاموال الكافية لحلحلة هذا الملف، لاسيما فيما يخص منح العائدين منهم".

PUKmedia / عن واع

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