الاردن يدين هجوم أربيل

2021/04/15 | 21:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الخميس، الهجمات التي استهدفت مطار أربيل الدولي مساء امس الاربعاء، والتفجير الارهابي الذي وقع في العاصمة الاتحادية بغداد مساء اليوم.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار بلاده "لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والدينية".

وجدد الفايز التأكيد على موقف الاردن "الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز"، لافتا إلى "وقوف الأردن الى جانب العراق الشقيق، في وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه".

وشدد على أن "أمن البلدين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن العراق هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".

وأعرب الفايز عن تعازيه لحكومة وشعب العراق ولذوي الضحايا، وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

PUKmedia

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