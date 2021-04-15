الكعبي: الاجهزة الامنية ضعيفة ولا تتابع خلايا داعش

2021/04/15 | 21:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، ان انفجارات بغداد يعود الى ضعف الجهات الامنية وعدم متابعة الخلايا الارهابية التابعة لداعش من قبل الجهات الاستخباراتية والأمنية والمخابراتية.

وذكر الكعبي في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (15 نيسان 2021)، انه "في البداية ندين هذه الانفجارات التي وقعت هذا اليوم في مناطق بغداد في الحبيبية والتي تعتبر ضعفا واضحا من قبل الجهات الأمنية لان من يقف وراء هذه التفجيرات هي الجماعات الإرهابية التي تحاول قتل الناس الابرياء وخصوصا ونحن في شهر رمضان المبارك شهر خير والمودة والطاعة".

واضاف، ان "هناك خللا واضحا يعود الى عدم متابعة جدية من قبل القوات الامنية خصوصا الجهات الاستخباراتية والأمنية والمخابراتية التي لابد أن يكون لها دور بارز في متابعة الخلايا الإرهابية المتواجدة في هذه المناطق".

واوضح، ان "التشديد يجب ان لايقتصر على السيطرات وانما ان يكون هناك ابداع أمني خلال أيام شهر رمضان مع توقعات بحدوث تكون انفجارات خلال الشهر الفضيل".

وتابع، ان "على الأجهزة الأمنية أن تتخذ إجراءات سريعة احترازية من أجل أن ينعم الشعب وأفراد المجتمع وأهالي بغداد بأمن وخصوصا نحن في أيام شهر رمضان المبارك".

واشار الى ان "هناك احتمالا بوجود صلة بين هذه التفجيرات والانتخابات البرلمانية المقبلة وليس من المستبعد ان تقوم المحاميع الإرهابية والدواعش بالتحرك ومحاولة شن الهجمات في المناطق التي تشهد استقرارا".

ودعا الكعبي القوات الامنية للقيام بعمليات استباقية لتطهير جميع المناطق التي يتواجد فيها الخلايا النائمة لداعش".

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