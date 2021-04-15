الحشد العشائري ينفي استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار

2021/04/15 | 21:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى القيادي في الحشد العشائري قطري السمرمد، تعرض قاعدة عين الاسد الجوية إلى هجوم صاروخي، وذلك بعد تداول أنباء عن ذلك.

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وقال السمرمد في تصريح لـ "ناس" (15 نيسان 2021)، إنه "بخصوص الاخبار التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي حول استهداف قاعدة عين الاسد الجوية في ناحية البغدادي غير صحيحة وعارية عن الصحة".

وأضاف السمرمد، أن "الجيش العراقي هو من يمسك الموقع ولن يسمح باي قوة خارجة عن القانون باستهداف هذه القاعدة التي تضم داخلها اكثر من 20 الف منتسب أمني من كافة تشكيلات القوى الأمنية".

وأكد القيادي في الحشد العشائري أنه "لا يمكن استهداف هذا الموقع كونه يحوي اكبر قوةعسكرية، وسبق ان عجزت القاعدة وداعش عن اختراق هذه المنطقة كونها محصنة بالكامل".

ولفت إلى أن "اهالي الانبار يقفون يدا بيد مع الجيش العراقي ولن يسمحوا باي خرق أمني كون هذا الأمر سيعيق عجلة الاعمار واعادة النازحين الى مناطقهم".

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