الحكيم يدعو “ناشطي تشرين” والاجهزة الامنية للتنازل عن الدعاوى المتبادلة

2021/04/15 | 21:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، اليوم الخميس، ناشطي تظاهرات “تشرين” والاجهزة الامنية الى التنازل عن الدعاوى المتبادلة بينهم.

وقال الحكيم في تغريدة له على “تويتر”، “اغتناما لفيوضات الشهر الفضيل شهر المغفرة والتسامح، كم هو جميل أن يبادر شباب تشرين ممن اقاموا شكاوى قانونية ضد أفراد من القوات الأمنية وكذلك عناصر قوى الأمن الذين بادروا بالمثل وأقاموا شكاوى ضد الناشطين بالتنازل كل منهم عن شكوى الآخر وفتح صفحة جديدة من الأخوة والمواطن”.

كما دعا الحكيم مجلس القضاء الاعلى الى “تشكيل لجنة لإغلاق هذه الدعاوى المتضادة باستثناء دعاوى القتل او التي تسببت بعاهة مستديمة”.

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