الأمانة العامة لمجلس الوزراء تؤلف اللجنة الوطنية للسياسات السكانية

2021/04/15 | 21:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _ واعقررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تأليف اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، برئاسة وزير التخطيط. وذكرت الأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قرار التأليف يأتي بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.وأضافت، أن "اللجنة ستتولى المهمات الآتية:1.تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للسكان.2.إعداد الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية في العراق ومتابعة تنفيذها.3.رفع تقارير المتابعة التي تعدها الإدارة التنفيذية للسياسات السكانية حول تنفيذ الوزارات ذات العلاقة والجهات المعنية الأخرى لأنشطتها.4.دعم تنفيذ التعدادات والمسوح السكانية للحصول على المعلومات الدقيقة وأحدث البيانات.5.مراجعة وثائق المشروعات التي تعدها الإدارة التنفيذية للسياسات السكانية ورفعها إلى المجلس الأعلى للسكان لدراستها وإقرارها.6.دراسة المقترحات والبرامج والأنشطة التي تقترحها الإدارة التنفيذية للسياسات السكانية أو منظمات المجتمع المدني أو الوكالات الدولية المتخصصة، بغية دعم تنفيذ السياسات السكانية وتسهيلها ورفعها مع توصيات اللجنة إلى المجلس الأعلى للسكان.7.المشاركة باجتماعات المجالس واللجان الوطنية للسكان الإقليمية والدولية وحضور المؤتمرات العربية والدولية ذات العلاقة بالمجالات السكانية.8.التنسيق بينها ومراكز البحث العلمي الوطنية والأجنبية بما يعزز دورها في تحقيق أهداف السياسة السكانية.9.الإشراف على إصدار تقارير حال سكان العراق سنوياً ودورياً والتقارير ذات العلاقة.وبينت أن "اللجنة تضم في عضويتها، ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات التخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والخارجية، والمالية، والهجرة والمهجرين، والصحة والبيئة، والشباب والرياضة".

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