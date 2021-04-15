2021/04/15 | 21:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: نُدين ما حدث من قصف وتفجيرات في ‫بغداد‬ وأربيل‬ ونينوى‬ ونرفض رفضا قاطعا استخدام أرواح العراقيين كصندوق بريد وإرسال رسائل بدماء الأبرياء، وعلى حكومة السيد مصطفى الكاظمي ان تتحلى بالشجاعة وتقف ضد كل جهة تحاول الخروج عن القانون وتحمي الشعب العراقي من عبث السلاح المنفلت والارهاب.

الرحمة لشهداء الوطن والشفاء للجرحى

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