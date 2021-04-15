2021/04/15 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني حدد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الخميس، آلية الدوام الحضوري في المدارس والجامعات، للفصل الدراسي الثاني.وقال التميمي، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “آلية دوام الفصل الدراسي الثاني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصحة يحدد آلية الدوام الحضوري للفصل الدراسي الثاني المركز الخبري الوطني.

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