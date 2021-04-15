مسابقة اللغة السريانية لتعزيز دور اللغة السريانية عند المسيحيين

2021/04/15 | 21:58 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بحضور سيادة المطران مار يوحنا بطرس موشي رئيس اساقفة الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك والخور اسقف الدكتور بهنام سوني والاب بشار كذيا مدير دار مار بولس للخدمات الكنسية في بغديدي تم عصر يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٤/١٠ اجراء قرعة مسابقة اللغة السريانية الثامنة التي اقامها دار مار بولس للخدمات الكنسية في بغديدي …

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