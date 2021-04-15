2021/04/15 | 22:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني علقت دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، على الهجوم الذي استهدف مطار أربيل يوم أمس الأربعاء، فيما دعت إلى خفض التصعيد وضبط النفس.وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإمارات تعلق على هجوم أربيل وتدعو لخفض التصعيد المركز الخبري الوطني.

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