مفوضية الانتخابات تحدد “آخر يوم” لتحديث بيانات الناخبين

2021/04/15 | 22:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت المفوضية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، “آخر يوم” لتحديث بيانات الناخبين، واستقبال قوائم المرشحين والتحالفات السياسية.وذكر إعلام المفوضية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مجلس المفوضين قرر عدم تمديد […]

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