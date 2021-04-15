"تقلص إلى النصف".. جنرال أميركي يقلل من احتمال غزو روسيا لأوكرانيا 

2021/04/15 | 22:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت الاشتباكات بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا على مدى عدة أسابيع، في وقت تم نشر عشرات الآلاف من الجنود الروس في مواقع قريبة، ما أثار مخاوف من عملية عسكرية واسعة النطاق.

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