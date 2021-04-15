الاتحاد الوطني يدعو لتعزيز الاجراءات الامنية لحماية المواطنين

وجاء في بيان للكتلة، "نعرب عن بالغ الحزن والأسى والقلق للعملية الارهابية الجبانة التي التي حدثت اليوم في منطقة الحبيبية بالعاصمة بغداد، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بين شهيد وجريح".
وأضاف البيان "وإذ نعرب عن تعازينا ومواساتنا لذوي الشهداء، وندعو بالشفاء العاجل للجرحى، فإننا نجدد التأكيد على ضرورة تعزيز الاجراءات الأمنية لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم".
وتابع البيان "إن الارهابيين، وبتنفيذ عملياتهم الاجرامية في شهر رمضان المبارك، إنما يؤكدون مرة أخرى أنهم لايميزون بين العراقيين، لذا على القوى السياسية أن تعمل معا، بغض النظر عن الانتماءات الدينية والقومية وبعيدا عن المصالح الحزبية والسياسية الضيقة، والنأي بالخلافات الداخلية، في سبيل بناء عراق آمن ومستقر وديمقراطي".
PUKmedia / خاص
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