الاتحاد الوطني يدعو لتعزيز الاجراءات الامنية لحماية المواطنين

2021/04/15 | 22:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب التفجير الارهابي الذي وقع في منطقة الحبيبية بالعاصمة الاتحادية بغداد اليوم الخميس، داعية لتعزيز الاجراءات الامنية لحماية المواطنين.

وجاء في بيان للكتلة، "نعرب عن بالغ الحزن والأسى والقلق للعملية الارهابية الجبانة التي التي حدثت اليوم في منطقة الحبيبية بالعاصمة بغداد، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بين شهيد وجريح".

وأضاف البيان "وإذ نعرب عن تعازينا ومواساتنا لذوي الشهداء، وندعو بالشفاء العاجل للجرحى، فإننا نجدد التأكيد على ضرورة تعزيز الاجراءات الأمنية لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم".

وتابع البيان "إن الارهابيين، وبتنفيذ عملياتهم الاجرامية في شهر رمضان المبارك، إنما يؤكدون مرة أخرى أنهم لايميزون بين العراقيين، لذا على القوى السياسية أن تعمل معا، بغض النظر عن الانتماءات الدينية والقومية وبعيدا عن المصالح الحزبية والسياسية الضيقة، والنأي بالخلافات الداخلية، في سبيل بناء عراق آمن ومستقر وديمقراطي".

PUKmedia / خاص

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