الهايس لـNRT: داعش جزءا من المنظومة السياسية والأمنية ودفاعي عنهم وارد

2021/04/15 | 22:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، حميد الهايس، الخميس، عدم وجود ارادة حقيقية لقطع نسل داعش، مشيرا إلى ان الاخير جزءا من المنظومة السياسية وربما الأمنية أيضا في العراق.

وقال الهايس في تصريح لـNRT اليوم، (15 نيسان 2021)، ان "داعش جزءا من المنظومة السياسية العراقية وايضا جزءا من المنظومة الامنية ولكن غير متاكد من ذلك، حيث توجد تحالفات ومصالحات واتفاقات وعفو".

وأضاف، ان "اكثر الدواعش هم خارج العراق وما بقي منهم (الادوات) يمكن قتلهم بسهولة ولكن لا توجد ارادة حقيقية لقطع نسلها".

وتابع "علينا ان نغير حواراتنا فليس كل من يتحدث هو داعش، ولا تستغربوا في يوم ما ادافع عنهم لاني ارى من يقود الدولة يتعامل معهم".





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