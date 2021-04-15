تفاصيل اجتماع الكاظمي بمحافظ المثنى ومسؤولي الدوائر الخدمية والأمنية بالمحافظة

2021/04/15 | 22:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المكتب الاعلامي لرئيس مجلس

الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، عن

تفاصيل اجتماع الأخير، بمحافظ المثنى

ومسؤولي الدوائر الخدمية والأمنية في

المحافظة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء،

في بيان اطلعت وك

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