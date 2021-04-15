خراب المحافظات ومجالس المحافظات

2021/04/15 | 22:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

يعرف الجميع ان الانظمة الديمقراطينة

الرصينة تعمل بين فترة واخرى الى عملية

تقييم شاملة لكل مؤسساتها ولكل آلياتها

في العمل وتأخذ بنظر الاعتبار مدى

فعالية تلك المؤسسات ومدى تأثيرها

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