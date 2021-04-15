هؤلاء يدمرون الأخلاق

2021/04/15 | 22:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سالم مشكور

منَ المؤسف حقاً أن نرى الإقصاء وعدم

تحمّل الرأي الآخر ونقص أخلاقيات

النقاش، باتت أكثر عمقاً في المجتمع بعد

أن كنا نعوّل على تلاشيها بمرور

السنوات.



وسائل التواصل الاجتماعي، لم

تستطع ال

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