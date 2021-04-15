بـ9 مهمات.. الحكومة العراقية تشكل لجنة وطنية للسياسات السكانية

2021/04/15 | 22:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر مجلس الوزراء العراقي تشكيل لجنة وطنية للسياسات السكانية، برئاسة وزير التخطيط.وأوضح مجلس الوزراء في بيان صادر، اليوم الخميس، أن القرار تشكيل اللجنة الوطنية للسياسات السكانية يأتي بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.ومن المقرر، أن تضم …

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