2021/04/15 | 22:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصطفى الكاظمي يلتقي بعدة مجاميع من المتظاهرين في المثنى) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصطفى الكاظمي يلتقي بعدة مجاميع من المتظاهرين في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).