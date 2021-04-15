الكاظمي يعقد اجتماعا موسعا ضم محافظ المثنى ومسؤولي الدوائر الخدمية والأمنية

2021/04/15 | 22:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا ضم محافظ المثنى ونائبيه فضلا عن مسؤولي الدوائر الخدمية والأمنية في المحافظة.

وشدد الكاظمي على اهمية بذل اقصى الجهود للنهوض بواقع المحافظة وخدمة أبنائها، مبينا ان الحكومة لن تدخر جهدا في تقديم كل أشكال الدعم للمحافظة، وان سيادته سيتابع شخصيا توفير هذا الدعم .

وبين ان المحافظة شهدت اليوم افتتاح عدة مشاريع حيوية، مشيرا الى ضرورة التخطيط الامثل للمستقبل، لاسيما في قطاعي الصحة والكهرباء حيث يتطلب الامر خططا مدروسة لمواجهة التحديات الكبيرة ، ووضع حد لحالات التقصير في تقديم الخدمة للمواطن .

وبين رئيس مجلس الوزراء اهميةتوفير المقومات التي تعمل على تطوير محافظة المثنى، مؤكدا توجه الحكومة للاستثمار بالمحافظة في مجالي الزراعة والطاقة الشمسية، وبما يسهم في الارتقاء بواقعها وتوفير فرص العمل لابنائها، وسيتم تذليل كل العقبات من اجل تحقيق ذلك.

كما بين ان الحكومة خصصت اليوم الفي اعانة للمحافظة ضمن برنامج شبكة الحماية الاجتماعية تمنح لمستحقيها، فضلا عن تخصيص ٢٥٠ راتب معيل.

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