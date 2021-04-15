السعودية والأردن تدينان استهداف مطار أربيل بإقليم كردستان العراق

2021/04/15 | 22:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعربت وزارتا الخارجية السعودية والأردنية، عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق، والهجوم الذي استهدف سوقا بمنطقة الحبيبية في بغداد.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الخارجية السعودية رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب، فإنها جددت وقوفهاالكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه، وتأكيدها على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

وادانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجومين الإرهابيين اللذين استهدف أحدهما مطار أربيل مساء الأربعاء، في حين استهدف الثاني الخميس أحد الأسواق بمنطقة الحبيبية في بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز، إدانة واستنكار المملكة لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والدينية.

كما أكد موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز، مثلما أكد وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب العراق الشقيق، ووقوفها معه في وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه.

وشدد على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن العراق هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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