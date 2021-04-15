مفوضية الانتخابات تقرر عدم تمديد فترة تحديث سجل الناخبين.. وتوضح الاسباب

2021/04/15 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عدم تمديد فترة تحديث سجل الناخبين البايومتري واعتبار يوم 15 نيسان 2021 آخر يوم لتحديث بيانات الناخبين، لأن تمديد هذا الموعد سيسمح بمزيد من التغيرات التي ستطرأ على جدول العمليات الانتخابية.وذكرت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "قرر مجلس المفوضين أيضاً توحيد مدد فترتي كل من استقبال قوائم المرشحين وتسجيل التحالفات السياسية لغاية الأول من أيار المقبل". وأضافت، أنه "بالنظر للطلبات التي تقدم بها عدد من الأحزاب السياسية لاستكمال إجراءات الترشيح خلال الأيام المقبلة، ولفسح المجال أمام عدد آخر من الأحزاب الجديدة للمشاركة في العملية الانتخابية المرتقبة في 10 تشرين الأول المقبل".

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