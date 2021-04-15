خبير اقتصادي يحدد 5 عوامل تقف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار وتجاوزه حاجز 150 الف دينار

2021/04/15 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاصحدد الخبير الاقتصادي، راسم العكيدي، اليوم الخميس، خمسة عوامل تقف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، فيما اكد انها لن تتجاوز سعر 1550 نهاية العام الجاري.وقال العكيدي في حديث خاص لـ( بغداد اليوم)، إن "الأسباب الخمسة تتمثل بارتفاع مبيعات البنك المركزي مؤخرا لوجود اسباب موجبة أدت الى ارتفاع أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية، مما دفع النسبة الاغلب من التجار للاستيراد، فضلا عن تحديد سقف ثابت لسعر الصرف دفع نسبة ليست قليلة من المواطنين لاقتنائه مرة اخرى على امل ان تكون هناك زيادة في سعره مع استمرار زيادة العرض والطلب عليه".وأضاف أن "الاقبال المتزايد على شراء مواد محددة في رمضان وتدفق القروض والبدء بمشاريع ستراتيجية جديدة وحتى قرب النشاط الانتخابي وضخ المال السياسي بكميات كبيرة، جميعها مثلت عوامل مؤثرة في ارتفاع سعر الصرف بالأسواق". وتابع أن "سعر الصرف لن يتجاوز 1550 دينار لكل دولار وربما دون ذلك بقليل خلال العام الجاري، لكنه ييبقى متذبذبا بكل الاحوال".

وشهدت الاسواق المحلية لسعر صرف الدولار، ارتفاعا ملحوظا بسعر الصرف ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي ولغاية اليوم.

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