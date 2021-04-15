الامارات تدين استهداف مطار اربيل

2021/04/15 | 22:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ادانت دولة الامارات اليوم الخميس، عملية استهداف مطار أربيل يوم أمس الأربعاء، داعية إلىخفض التصعيد وضبط النفس.وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية، في بيان ، أنها “تعرب عن إدانة دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان ”.ودعت الوزارة، إلى “خفض التصعيد، وضبط النفس، والابتعاد عن أي سلوك يمكن أن يهدد الاستقرار في المنطقة”.وأكدت، أن “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية”./انتهى9

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