وزارتا داخليتي المركز وكردستان: الاعتداءات الاخيرة تعد محاولة يائسة لضرب التطورات الايجابية في العلاقة بين بغداد واربيل

2021/04/15 | 22:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد بيان مشترك بين وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة الداخلية في اقليم كردستان ان الاعتداءات الاخيرة تأتي في محاولة يائسة لضرب التطورات الايجابية التي حصلت في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.واوضح البيان المشترك ان الاعتداءات الخطيرة التي حصلت مؤخراً ضد اربيل ومناطق اخرى تقع ضمن الاعتداءات الارهابية المنظمة التي تستهدف امن العراق ومن ضمنه امن اقليم كردستان وزعزعة السلم الاجتماعي ومحاولة زرع الفتنة وخلط الاوراق.وتابع في الوقت الذي ندين هذه الاعمال الاجرامية نؤكد ان هذه الاعتداءات تأتي في محاولة يائسة لضرب التطورات الايجابية التي حصلت في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان خصوصاً على صعيد التنسيق الامني عالي المستوى، وان هذا التنسيق والتعاون والتكامل المتصاعد سوف يستمر لضمان امن وسلامة المواطنين والتصدي لمحاولات زعزعة الامن.واوضح ان ضمان امن العراق امام مثل هذه الاعتداءات تقع مسؤوليته على الحكومة الاتحادية والمؤسسات الرسمية الممثلة لها ومن ضمن ذلك القوى الامنية في اقليم كردستان .وبين ان الفرق التحقيقية باشرت مهامها اثر صدور اوامر القائد العام للقوات المسلحة لكشف المتورطين في الاعتداءات وتقديمهم الى القضاء العادل./انتهى9

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