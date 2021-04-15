نائب: الهجوم الذي استهدف مقرات اللواء 30 للحشد انطلق من كردستان العراق

2021/04/15 | 22:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى أن القصف الذي استهدف مقرات اللواء 30 التابع للحشد الشعبي بسهل نينوى انطلق من منطقة كردستان شمالي العراق،...

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