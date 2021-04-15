الجامعة العربية تعلق على تزامن هجومي أربيل والحبيبية مع محادثات فيينا

2021/04/15 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني علقت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، على تزامن هجومي أربيل والحبيبية مع محادثات فيينا لإعادة احياء الاتفاق النووي.وذكرت الجامعة العربية، في بيان اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، أن “الأمين […]

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