2021/04/15 | 22:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الداخلية الاتحادية العراقية، ووزارة الداخلية في اقليم كردستان، اليوم الخميس، بيانا مشتركا بعد الهجوم الذي طال مطار أربيل، مساء يوم أمس الأربعاء.وذكر البيان، الذي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان مشترك من داخليتي المركز والإقليم بشأن هجوم اربيل المركز الخبري الوطني.

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