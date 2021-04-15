إرودغان يحصد عكس ما توقع من إقالة محافظ البنك المركزي

2021/04/15 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عكس ما كان يتمناه من وراء خطوة تغيير محافظ البنك المركزي، على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الانتظار لفترة أطول حتى يتم تخفيض سعر الفائدة الذي يرغب فيه بشدة.

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