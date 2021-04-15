2021/04/15 | 22:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم قسم المطبوعات الكوردية في مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني ندوة يوم السبت المقبل للتعريف بكتاب عن العمل التلفزيوني.

الندوة مخصصة للتعريف بكتاب (العمل التلفزيوني) للصحافي ديدار لطيف، حيث سيسلط الضوء على الكتاب ويقوم بتعريفه.

الندوة تقام في حديقة مبنى مكتب الاعلام في مدينة السليمانية عند الساعة الـ 8 من مساء يوم السبت المقبل 17/4/2021.

PUKmedia / خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الاعلام ينظم ندوة عن العمل التلفزيوني ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الاعلام ينظم ندوة عن العمل التلفزيوني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).