بغداد وأربيل تصدران بيانا مشتركا بشأن الاعتداءات الأخيرة

2021/04/15 | 22:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت وزارتي الداخلية في بغداد واقليم كوردستان، الخميس، ان الاستهدافات الاخيرة ضد اربيل ومناطق اخرى محاولة يائسة لضرب التطورات الايجابية التي حصلت في العلاقة بين الحكومتين، مؤكدة استمرار التعاون لضمان امن وسلامة المواطنين والتصدي لمحاولات زعزعة الامن.

جاء ذلك في بيان مشترك للوزارتين اليوم، (15 نيسان 2021)، اوضحت فيه ان "الاعتداءات الخطيرة التي حصلت مؤخرا ضد اربيل ومناطق اخرى تقع ضمن الاعتداءات الارهابية المنظمة التي تستهدف امن العراق ومن ضمنه امن اقليم كردستان وزعزعة السلم الاجتماعي ومحاولة زرع الفتنة وخلط الاوراق".

وأضاف "وفي الوقت الذي ندين هذه الاعمال الاجرامية نؤكد ان هذه الاعتداءات تأتي في محاولة يائسة لضرب التطورات الايجابية التي حصلت في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان خصوصا على صعيد التنسيق الامني عالي المستوى، وان هذا التنسيق والتعاون والتكامل المتصاعد سوف يستمر لضمان امن وسلامة المواطنين والتصدي لمحاولات زعزعة الامن".

وتابع، ان "ضمان امن العراق امام مثل هذه الاعتداءات تقع مسؤوليته على الحكومة الاتحادية والمؤسسات الرسمية الممثلة لها ومن ضمن ذلك القوى الامنية في اقليم كردستان العراق".

واشار إلى ان "الفرق التحقيقية باشرت مهامها اثر صدور اوامر القائد العام للقوات المسلحة لكشف المتورطين في الاعتداءات وتقديمهم الى القضاء العادل".

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