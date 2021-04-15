كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني تدين تفجير الحبيبية

دانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي، الخميس، التفجير الذي وقع في منطقة الحبيبية بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.
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وقالت الكتلة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 نيسان 2021)، إنه "نعرب عن بالغ الحزن والأسى والقلق بشأن العملية الإرهابية الجبانة التي حدثت اليوم في منطقة الحبيبية بالعاصمة بغداد، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بين شهيد وجريح".
وأضاف البيان، "وإذ نعرب عن تعازينا ومواساتنا لذوي الشهداء، وندعو بالشفاء العاجل للجرحى، فإننا نجدد التأكيد على ضرورة تعزيز الاجراءات الأمنية لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم".
وتابعت الكتلة، أن "الارهابيين، وبتنفيذ عملياتهم الإجرامية في شهر رمضان المبارك، إنما يؤكدون مرة أخرى أنهم لايميزون بين العراقيين، لذا على القوى السياسية أن تعمل معا، بغض النظر عن الانتماءات الدينية والقومية وبعيدا عن المصالح الحزبية والسياسية الضيقة، والنأي بالخلافات الداخلية، في سبيل بناء عراق آمن ومستقر وديمقراطي".
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