كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني تدين تفجير الحبيبية

2021/04/15 | 22:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي، الخميس، التفجير الذي وقع في منطقة الحبيبية بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

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وقالت الكتلة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 نيسان 2021)، إنه "نعرب عن بالغ الحزن والأسى والقلق بشأن العملية الإرهابية الجبانة التي حدثت اليوم في منطقة الحبيبية بالعاصمة بغداد، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بين شهيد وجريح".

وأضاف البيان، "وإذ نعرب عن تعازينا ومواساتنا لذوي الشهداء، وندعو بالشفاء العاجل للجرحى، فإننا نجدد التأكيد على ضرورة تعزيز الاجراءات الأمنية لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم".

وتابعت الكتلة، أن "الارهابيين، وبتنفيذ عملياتهم الإجرامية في شهر رمضان المبارك، إنما يؤكدون مرة أخرى أنهم لايميزون بين العراقيين، لذا على القوى السياسية أن تعمل معا، بغض النظر عن الانتماءات الدينية والقومية وبعيدا عن المصالح الحزبية والسياسية الضيقة، والنأي بالخلافات الداخلية، في سبيل بناء عراق آمن ومستقر وديمقراطي".

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