بالصور:مشروع إروائي متلكئ في منطقة الوند بكربلاء والجمعيات الفلاحية تطالب الجهة المنفذة لإكماله ودخوله للخدمة

2021/04/15 | 22:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى عضو الاتحاد الفرعي للجمعيات

الفلاحية التعاونية لقضاء المركز في

كربلاء المقدسة جواد كاظم الغانمي جولة

ميدانية لبزايز منطقة الوند إحدى مناطق

قضاء الحسينية شمال المحافظة برفقة

المزارع كامل حسن حوار

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