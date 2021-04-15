ثنائية قطرية تهز شباك الشرطة العراقي في دوري ابطال آسيا

2021/04/15 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تعرض فريق الشرطة العراقي بكرة القدم اليوم الخميس (15 نيسان 2021)، لخسارة من الدحيل القطري 2- صفر، في افتتاح الجولة الاولى لمنافسات فرق المجموعة الثالثة بدوري ابطال آسيا الجارية حالياً في جدة السعودية بنظام التجمع، بلقاء جرى على ملعب الجوهرة المشعة.

الشوط الاول شهد افضلية للفريق القطري في الضغط وبناء الهجمات والسرعة ونسبة استحواذ وصلت الى 60 بالمئة وهدف التقدم للدحيل جاء في الدقيقة 36 جاء بواسطة ميكاييل أولونجا، لينتهي الشوط الاول قطريا بالهدف الوحيد.

الشوط الثاني هو الآخر شهد أفضلية للدحيل مع تهديد متواصل على مرمى الشرطة الذي تراجع للدفاع للتضاعف النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 53 سجله ايدميلسون جونيور، لينتهي اللقاء قطرياً 2 – صفر.

وتشهد المجموعة نفسها اليوم الخميس ايضا لقاء إستقلال طهران والاهلي السعودي.

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