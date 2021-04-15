بيان مشترك من وزارتي الداخلية الاتحادية وداخلية الاقليم بعد استهداف مطار اربيل ومناطق اخرى

2021/04/15 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ اربيل

أصدرت وزارة الداخلية الاتحادية، ووزارة الداخلية في اقليم كردستان، اليوم الخميس، بيانا مشتركا بعد الهجوم الذي طال مطار أربيل، مساء يوم أمس الأربعاء.وذكرت الوزارتان في البيان المشترك الذي تلقته (بغداد اليوم)، أن "الاعتداءات الخطيرة التي حصلت مؤخراً ضد اربيل ومناطق اخرى تقع ضمن الاعتداءات الارهابية المنظمة التي تستهدف امن العراق ومن ضمنه امن اقليم كردستان وزعزعة السلم الاجتماعي ومحاولة زرع الفتنة وخلط الاوراق".وأضاف البيان، أنه "في الوقت الذي ندين هذه الاعمال الاجرامية نؤكد ان هذه الاعتداءات تأتي في محاولة يائسة لضرب التطورات الايجابية التي حصلت في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان خصوصاً على صعيد التنسيق الامني عالي المستوى، وان هذا التنسيق والتعاون والتكامل المتصاعد سوف يستمر لضمان امن وسلامة المواطنين والتصدي لمحاولات زعزعة الامن".ولفت إلى أن "ضمان امن العراق امام مثل هذه الاعتداءات تقع مسؤوليته على الحكومة الاتحادية والمؤسسات الرسمية الممثلة لها ومن ضمن ذلك القوى الامنية في اقليم كردستان العراق".وأشار إلى أن "الفرق التحقيقية باشرت مهامها إثر صدور اوامر القائد العام للقوات المسلحة لكشف المتورطين في الاعتداءات وتقديمهم الى القضاء العادل".

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