مجلس المفوضين: عدم تمديد فترة تحديث سجل الناخبين البايومتري

2021/04/15 | 23:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس المفوضين عدم تمديد فترة تحديث سجل الناخبين البايو متري واعتبار يوم الخامس عشر من نيسان الحالي آخر يوم لتحديث بيانات الناخبين.

وذكر المجلس في بيان انه قرر عدم تمديد فترة تحديث سجل الناخبين البايو متري واعتبار يوم الخامس عشر من نيسان الحالي آخر يوم لتحديث بيانات الناخبين لأن تمديد هذا الموعد سيسمح بمزيد من التغييرات التي ستطرأ على جدول العمليات الانتخابية.

هذا، وقرر مجلس المفوضين أيضاً توحيد مدد فترتي كل من استقبال قوائم المرشحين وتسجيل التحالفات السياسية لغاية الأول من أيار المقبل، بالنظر للطلبات التي تقدم بها عدد من الأحزاب السياسية لاستكمال إجراءات الترشيح خلال الأيام المقبلة، ولفسح المجال أمام عدد آخر من الأحزاب الجديدة للمشاركة في العملية الانتخابية المرتقبة في العاشر من تشرين الأول المقبل.

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