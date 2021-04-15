المالكي في تصريح متلفز : العمل النضالي ضد النظام السابق كان منظما في مدينة طويريج بكربلاء

2021/04/15 | 23:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان العمل النضالي ضد النظام السابق كان منظما في مدينة طويريج بكربلاء وفيها ذكريات جميلة.وقال في تصريح متلفز تابعته / نينا/ ان جدي كان وزيرا للمعارف في العهد الملكي ، مشيرا الى ان القرية التي نشأت فيها تعرضت لظلم كبير./انتهى9

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