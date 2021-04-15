الشرطة يخسر أمام الدحيل في افتتاح مشواره الاسيوي/ موسع

2021/04/15 | 23:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ خسر فريق الشرطة مباراته الأولى أمام الدحيل القطري بنتيجة 2-0 والتي اقيمت اليوم يوم الخميس على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021.وسجل لاعب الشرطة حسام كاظم (36 بالخطأ في مرمى فريقه) وادميلسون جونيور (53) هدفي الفوز لصالح الدحيل.تبادل الفريقان الهجمات في الربع الأول من الشوط مع أفضلية نسبية للدحيل لكن دون خطورة تُذكر على المرميين، حتى جاءت الدقيقة 22 حينما عكس إسماعيل محمد كرة متقنة على رأس علي كريمي الذي لعبها فوق العارضة.بدأت محاولات الدحيل أكثر خطورة وجاء من إحداها هدف التقدم الأول للدحيل وبنيران صديقة من مدافع الشرطة حسام كاظم الذي عكس بالخطأ كرة داخل مرمى فريقه في الدقيقة 36 إثر تسديدة مايكل اولونغا من مسافة قريبة.وكما أنهى الفريق القطري الشوط الأول؛ بدأ الثاني وفرض أفضليته على مجريات اللعب وترجم ذلك بالهدف الثاني عن طريق ادميلسون جونيور الذي تابع كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء وسددها بطريقة مميزة في الشباك (53).وكاد أولونغا يضيف الهدف الثالث حينما ارتقى لعرضية ولعبها برأسه لكن حارس الشرطة أحمد باسل تألق في إبعاد الكرة إلى ضربة ركينة في الدقيقة 64.أبرز فرص الشرطة في الشوط الثاني كانت بواسطة علي حصني الذي استقبل كرة على مشارف منطقة الجزاء وسددها بقوة ارتدت القائم الأيمن لمرمى الدحيل وتابعت طريقها خارج الشباك (74).وأجرى مدرب الشرطة الكسندر ايليتش العديد من التغييرات بهدف التعويض، وكرر فهد اليوسف المحاولة من جديد لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن (85).وأظهر الدحيل انضباطاً كبيراً أمام محاولات الشرطة التي لم تأت بجديد على مستوى النتيجة لينتهي اللقاء بفوز مستحق للفريق القطري.وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث يلتقي الأهلي مع الدحيل، والشرطة مع الاستقلال.ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر./انتهى

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