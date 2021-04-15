بولندا تطرد ثلاثة دبلوماسيين روس بسبب

2021/04/15 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بولندا، الخميس، طرد ثلاثة دبلوماسيين روس على خلفية "أعمال عدائية"، بعد أن اتخذت الولايات المتحدة إجراء مماثلا في إطار الرد على أنشطة منسوبة إلى روسيا.

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