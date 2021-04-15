ضحايا بحريق اندلع داخل مخيم للنازحين في الأنبار (صور)

2021/04/15 | 23:23 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، انقاذ طفلين وانتشال جثة امرأة وثلاثة اطفال بندلاع حريق في مخيم للنازحين بمحافظة الانبار.

وقالتا لمديرية في بيان اليوم، (15 نيسان 2021)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ طفلين مع انتشال جثة أمرأة وثلاث اطفال بالتزامن مع عمليات السيطرة على حادث حريق اندلع داخل 6 كرفانات سكن واطئة الكلفة مخصصة للنازحين في مركز المحافظة الرمادي الكيلو 18".

وأضاف البيان، "حيث طوقت فرق الدفاع المدني الحريق وبذلت جهودا كبيرة لاحتواء الحادث والسيطرة على النيران ومنع توسعها الى الكرفانات المجاورة المشيد من الواح السندوچ بنل سريع الاشتعال والمخالف التعليمات الدفاع المدني التي تحضر استخدام تلك المادة الخطرة نظرا لسرعت اشتعال وانتشار النار فيها".

وأوضح البيان، ان "سبب الحادث كان نتيجة احتراق موقد نفطي (چوله) في احد الكرفانات أثناء الطبخ مما اشعل الحريق بادئ الامر".

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