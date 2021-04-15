فنانة كوردية تغني لـ 'فاطمة الزهراء' (فيديو)

2021/04/15 | 23:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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نشرت الفنانة الكوردية الشابة دينا اغنية جديدة بعنوان "فاطمة الزهراء"، وهو عمل ديني خاص بشهر رمضان.

وقد نشرت الاغنية في الحساب الخاص للملحن هلكوت ظاهر، وهو احدث عمل للفنانة دينا وتم تلحينها من قبل ظاهر، اما الكلمات فيعود الى الشاعر العراقي زيا الميالي.

جدير بالذكر ان دينا ولدت في مدينة رانية وهي تسكن الان في اربيل ودخلت منذ تموز 2017 المجال الفني ولديها عدد من الاغاني والفيديو كليبات المسجلة.

وقد نشرت دينا اول فيديو كليب لها بعنوان "ملك الوطن"، كما ونشرت البوما بنفس العنوان كما ان لديها فيديو كليبات اخرى، ومارست من قبل الغناء الديني.

ا.ح

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