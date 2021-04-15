بالوثيقة.. وزير الداخلية يعفي مدير شرطة كركوك من منصبه

2021/04/15 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، قرارا باعفاء مدير شرطة كركوك من منصبه.

وتضمنت وثيقة صادرة من وزارة الداخلية حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، اعفاء اللواء علي كمال من منصب مدير شرطة كركوك وتكليف العميد كاوه غريب بدله.

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