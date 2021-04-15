إدارة بايدن تعتقد أن الأميركي أوستن تايس على قيد الحياة بعد اختفائه في سوريا منذ 2012

2021/04/15 | 23:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد دبلوماسيون وضباط مخابرات في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي اختفى أثره في سوريا قبل عدة اعوام، لايزال على قيد الحياة، وفقا لموقع "ماكلاتشي" الإخباري الأميركي.

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