ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي

2021/04/15 | 23:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بلغت أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي في مكاتب الصيرفة، الخميس، 148,500 دينار لكل 100 دولار للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 147,500 دينار.

أما أسعار النفط فقد شهدت ارتفاعا حيث بلغت 65.50 دولار لكل برميل.

وفيما يلي سعر مثقال الذهب المستورد من غير أجور الصياغة في محلات الصاغة:

البيع 368,000

الشراء 358,000

العراقي (شراء) 333,000

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