صور من جولة الكاظمي في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى

2021/04/15 | 23:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، الخميس، جانباً من جولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، وذلك خلال زيارته التي يجريها إلى المحافظة.

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وعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعا موسعا ضم محافظ المثنى ونائبيه فضلا عن مسؤولي الدوائر الخدمية والأمنية في المحافظة.

وشدد الكاظمي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقى "ناس" نسخة منه اليوم (15 نيسان 2021)، على "اهمية بذل اقصى الجهود للنهوض بواقع المحافظة وخدمة أبنائها، مبينا ان الحكومة لن تدخر جهدا في تقديم كل أشكال الدعم للمحافظة، وان سيادته سيتابع شخصيا توفير هذا الدعم".

وبين ان "المحافظة شهدت اليوم افتتاح عدة مشاريع حيوية، مشيرا الى ضرورة التخطيط الامثل للمستقبل، لاسيما في قطاعي الصحة والكهرباء حيث يتطلب الامر خططا مدروسة لمواجهة التحديات الكبيرة ، ووضع حد لحالات التقصير في تقديم الخدمة للمواطن".

وأكد الكاظمي على "اهمية توفير المقومات التي تعمل على تطوير محافظة المثنى، مؤكدا توجه الحكومة للاستثمار بالمحافظة في مجالي الزراعة والطاقة الشمسية، وبما يسهم في الارتقاء بواقعها وتوفير فرص العمل لابنائها، وسيتم تذليل كل العقبات من اجل تحقيق ذلك".

كما بين رئيس الوزراء ان "الحكومة خصصت اليوم الفي اعانة للمحافظة ضمن برنامج شبكة الحماية الاجتماعية تمنح لمستحقيها، فضلا عن تخصيص ٢٥٠ راتب معيل".

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