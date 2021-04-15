مصرع امرأة وثلاثة أطفال بإندلاع حريق بمخيم للنازحين في الانبار

2021/04/15 | 23:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن مصرع امرأة وثلاثة أطفال باندلاع حريق بمخيم للنازحين في الانبار.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ طفلين مع انتشال جثة امرأة وثلاثة اطفال بالتزامن مع عمليات السيطرة على حادث حريق اندلع داخل 6 كرفانات سكن واطئة الكلفة مخصصة للنازحين في مركز المحافظة الرمادي الكيلو 18”.

وأضافت أن “فرق الدفاع المدني طوقت الحريق وبذلت جهودا كبيرة لاحتواء الحادث والسيطرة على النيران ومنع توسعها الى الكرفانات المجاورة المشيد من الواح السندوچ بنل سريع الاشتعال والمخالف التعليمات الدفاع المدني”، مؤكدة أن “سبب الحادث كان نتيجة احتراق موقد نفطي في احد الكرفانات أثناء الطبخ مما اشعل الحريق بادئ الامر”.

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